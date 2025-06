Finalizó el 5º Seminario Internacional de Lechería: diálogo, consenso y trabajo conjunto para una lechería más eficiente, sostenible y arraigada

Con un importante marco de público, concluyó en la Sociedad Rural de Rafaela la quinta edición del Seminario Internacional de Lechería (SIL), el único espacio en el país que convoca a toda la cadena láctea —producción, industria y Estado— para dialogar, debatir y construir consensos en torno al futuro del sector.

La jornada se desarrolló bajo el lema “Un esfuerzo conjunto”, y propuso una modalidad de trabajo renovada, con tres auditorios simultáneos destinados a abordar las problemáticas y oportunidades específicas de cada actor de la cadena: uno dedicado a producción primaria, otro a industrias lácteas, y un espacio reservado para referentes de los gobiernos nacional y provincial.

En sus palabras de bienvenida, el presidente de la Sociedad Rural destacó: “En un contexto desafiante como el que atraviesa nuestro país, creemos que más que nunca es clave sostener y fortalecer los ámbitos de diálogo. Porque la única manera de construir futuro es a través del intercambio genuino, del debate respetuoso, y de la construcción colectiva de conocimiento.”

Una agenda al servicio de los desafíos actuales

El programa incluyó conferencias técnicas, testimonios de productores y especialistas, proyecciones económicas, casos de innovación tecnológica y buenas prácticas, abordando ejes como eficiencia, sustentabilidad, bioenergías, costos de producción, economía nacional y transición generacional. A lo largo de la jornada se destacó la necesidad de fortalecer el arraigo rural y generar condiciones para que los emprendimientos tamberos e industriales se consoliden, crezcan y trasciendan generaciones.

En primera instancia, el Ing. Agr. Oscar Ernesto Osan, especialista en agronegocios y miembro de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL, presentó la charla “Agrobioindustria, la estrategia para potenciar nuestra matriz de producción”, con análisis de casos regionales y recomendaciones concretas para integrarlas en proyectos de desarrollo productivo regional.

Luego subió al escenario el Ing. Agr. Alejandro René Centeno, profesional del INTA San Francisco especializado en sistemas productivos tamberos, con la charla “Costos de producción en el tambo, entre la eficiencia y el liderazgo”. “La eficiencia baja costos, asegura escala y crecimiento, pero no siempre la escala asegura eficiencia”, aseguró el especialista . “El crecimiento se logra desarrollando habilidades de liderazgo y gerenciales, habilidades personales, desarrollo de equipos de trabajo, buen clima laboral. Si no nos preocupamos por eso, difícilmente se podrán alcanzar los objetivos.”

Al momento de los testimonios, Franco y Juan Cassina, de Cañada Rosquín, presentaron su experiencia como productores tamberos en la charla «Del tambo a la góndola», mostrando el caso real de integración productiva en su empresa Alloa SA.

“Remontar el campo me llevó más de 10 años. Sufrí en carne propia y con mucho dolor ser piquetero en la 125 y en la crisis láctea de los 8 centavos de dólar el litro de leche. Perder el tiempo en la ruta, en el frío, me golpeó muy duro y me dije: ‘a mi hijo, esto no se lo dejo’”, comentó Juan. De la mano de un amigo de la Facultad de Veterinaria, cambiaron de raza lechera y de sistema. “Encontré en esta grandiosa provincia un montón de caminos que se fueron allanado. Nos están esperando.” Hoy desarrollan agricultura, tambo y cría; cuentan también con una fábrica donde elaboran queso azul tradicional y ahumado (además de una línea de 25 productos que comercializan para otras empresas) y con un local de venta directa, delante de la fábrica.

Raúl y Andrés Beltramino relataron su camino hacia una empresa tambera sustentable y sostenible: “Para mí fue fundamental el asociativismo, yo crecí gracias al asociativismo y a la confianza de los proveedores y los bancos. “Trabajar en sociedad no es fácil, pero el asociativismo es necesario, es disparador de muchas herramientas”. En el 87, nos juntamos 13 productores para comprar una rotoenfardadora, y ese fue un punto de partida. El intercambio permanente, compartir las mejoras con otros productores, nos permitió ver cómo trabajar e implementar otras cosas. Haber podido viajar a EEUU en los 90 y ver cómo se trabajaba allá, también fue una oportunidad para crecer.”

“En el 2010, diseñamos una encuesta con CREA y la Facultad, para escuchar los que los trabajadores tenían para decir. Con los resultados tomamos decisiones y empezamos a simplificar tareas, con un alto impacto en el crecimiento. Crecimos como establecimiento, pero también como profesionales y como equipo de trabajo.” Hoy trabajan 81 personas en su empresa, a tiempo completo. En los últimos años incorporaron tecnología que les permite conocer la realidad de sus rodeos en tiempo real, y contar con los principales indicadores de rendimiento monitoreados en tableros de control, para tomar las mejores decisiones.

En la segunda parte del Seminario, tomó la palabra el Lic. Roberto Eduardo Bazán, reconocido especialista en gestión familiar de empresas agrícolas, y con su disertación “Anticipar lo obvio, un buen negocio para lograr la sustentabilidad de la empresa familiar” abordó conceptos fundamentales para asegurar el éxito durante los procesos de transición generacional. “Nunca se retiren de la empresa familiar. Cambien de rol, conviértanse en asesores y consejeros de sus hijos.”, recomendó. “Hay factores críticos presentes que hay que gestionar y otros futuros, que es importante prever para poder resolverlos hoy, y no dejarles problemas a los hijos y los nietos. Para Bazán, resulta fundamental planificar el modelo de gestión para el recambio generacional de la empresa, con herramientas concretas: protocolo, planificación societaria, planificación patrimonial, entre otros. “Es un trabajo que toma no menos de cinco años. Por eso, la mejor decisión es ‘anticipar lo obvio’”.

El bloque internacional del Seminario se dedicó a reflejar ”El regreso de Argentina a la Federación Internacional de Lechería (FIL)” y contó con la presencia de representantes del comité nacional y la participación a través de videollamada de Germán Quiroga, que es secretario del Comité Nacional, explicando los alcances del espacio en cuanto a la ciencia y tecnología aplicable a toda la cadena láctea que brinda el organismo.

Por su parte, Fabian Habegger, de la Escuela Superior Integral de Lechería de Villa Maria, como organismo responsable en la coordinación administrativa y técnica, llamó a participar, a sumarse a lo que tendrá como desafío democratizar la información para todo el sector y reposicionar a la Argentina en el mapa mundial lechero.

Desde Chile, Octavio Oltra (Secretario del Comité Nacional chileno) compartió la invitación para la Cumbre Mundial que se realizará en octubre en dicho país.

Sebastián Alconada, Director Nacional de Lechería, comentó cuál es el rol y la dirección del gobierno en relación a la FIL, cuya administración pasó al ámbito privado. Elida Thiery, actual presidente de la federación, resumió los desafíos y principales gestiones realizadas en los últimos meses, con el reingreso del país a la entidad.

Quiroga, por su parte, comentó brevemente la historia institucional, y compartió los criterios fundamentales sobre los que se basan las normativas internacionales de los socios estratégicos de la FIL, y que funcionan como estándares para lograr el acceso al mercado internacional: OMSA, ISO, FAO.

Este trabajo que desarrollan los comité de los diferentes países se dividen en ejes, y es clave permitir que todos los actores de la cadena participen de ellos con el objetivo de aportar su opinión en cada uno.

El bloque dedicado a economía estuvo a cargo del Lic. Gustavo “Lacha” Lazzari, economista y empresario Pyme, quien disertó sobre “2025: entre la macro, la innovación y la cirugía de costos.” Fiel a su estilo único, compartió un análisis micro y macroeconómico con indicadores actuales y prospectivas concretas: “Saquémonos de la cabeza la palabra devaluación. Acostumbrémonos a la idea de que en un país roto, si hay cambio de régimen y reforma económica, no hay dólar alto. El dilema no se resuelve con devaluación, sino con costo”. Y aportó: ”Se viene la cirugía de costos, que tiene dos renglones. Uno, tranqueras adentro (gastos, layout, escala, inversión, tecnología) y otro, afuera (costo argentino, impuestos, seguridad, energía, servicios públicos, entre otros). “El temor es comprensible, pero tengamos en cuenta que el miedo tiene costo.” “Trabajemos para ser competitivos, adentro. Y apuntemos y colaboremos para que el estado trabaje tranqueras afuera”, concluyó.

La actividad cerró con un panel de debate y reflexión conjunta entre referentes de la producción, la industria y el gobierno, reafirmando la importancia del diálogo como herramienta clave para alcanzar consensos y avanzar en una estrategia compartida de desarrollo:

Roberto Perracino (Presidente de MEPROLSAFE)

Alfredo Trionfini (Coordinador de la Comisión de Lechería de CARSFE)

Sebastián Alconada (Director Nacional de Lechería)

Carlos de Lorenzi (Director de Lechería de la Provincia de Santa Fe)

Pablo Villano (Presidente de APYMEL)

Gustavo Lázzari, invitado especial.

Ofició como conductora la Lic. Elida Thiery, periodista especializada en lechería.

Perracino realizó un llamado a los jóvenes a acercarse y participar en las instituciones. “Hay que prepararse, formarse, para identificar las oportunidades y subirse al tren del progreso.” “La producción unificada en su voz hoy apuesta al diálogo, al respeto y al consenso sobre los puntos principales de la lechería entre producción e industria, para llevarlos al brazo ejecutor del gobierno.”

Para Villano, “después de la crisis de fines del 23 el panorama del negocio lechero empezó a repuntar pero todavía faltan un montón de cosas por hacer. El contexto está, pero lo tenemos que ayudar con una reforma laboral e industrial, con revisión de costos ocultos, mayor eficiencia, lograr asociativismo, colaboración entre los dos sectores”. “Hemos evolucionado, es importante estar unidos”, puntualizó. “Tenemos que hacer productos de calidad para el mercado interno y para el mundo.”

“Trabajar como cadena hace que todo sea más fácil en el proceso.” destacó De Lorenzi. “La infraestructura de Santa Fe es desequilibrada, tenemos conexión monofásica en el 60% de los campos, caminos en muy malas condiciones, falta de conectividad; y el objetivo es claro: tenemos que ser competitivos y sin infraestructura no podemos serlo.” “El gobierno de Santa Fe privilegia la lechería y estamos haciendo una ingeniería de recursos. Se ha trabajado en el aspecto tributario.” “Creemos que es fundamental la cadena unida, porque si falla un eslabón, toda la cadena se rompe”, cerró.

Sebastián Alconada retomó la pregunta ¿Debate final o esfuerzo en conjunto? marcando una continuidad respecto del SIL pasado, y a la vez una ruptura conceptual, que apunta a demostrar que hoy el diálogo y el consenso priman en la lechería, la cadena trabaja unida y los beneficios son para todos. Presentó los avances realizados en materia de gobierno durante el último año: eliminación de retenciones, aumento del volumen exportado, se reglamentó el warrant, certificación de buenas prácticas y bienestar animal, retorno a la FIL. Como líneas de trabajo julio-diciembre, anticipó: más herramientas de financiamiento, más información para que el productor pueda tomar mejores decisiones, protocolo unificado y sello de bienestar animal, los temas sanitarios (tuberculosis, brucelosis, triquinosis) son prioritarios en agenda, mejoramiento genético, trazabilidad y transparencia. “Como cadena, tenemos que ser muy inteligentes en cómo transmitimos la imagen del sector, cómo comunicamos.” Hay que participar, construir y hacerse cargo. El esfuerzo conjunto es clave: propuestas viables, mirada en común, mejorar la imagen del sector, alinear los objetivos.

Para Lázzari, un desafío importante a tocar como cadena y como gobierno es el sindical. “Hay una oportunidad.” “Creo que a la cadena le faltó mostrarse a la sociedad. Es una cadena alucinante, los lácteos están en las tres comidas diarias.” “Hay que revisar los impuestos y hay que brindar financiamiento.”

Perracino opinó: “Llegó el momento de ponerse los pantalones largos, los personalismos no sirven, hay que dejar los problemas personales de lado y arribar a consensos. Si no hay acuerdos, no vamos a salir adelante. Todo es bienvenido, todo es escuchado.” “Queremos que Santa Fe sea punta de lanza en la lechería nacional.”

“En el sector Pyme se está intentando trabajar de la mejor manera posible”, aportó Villano. “Las empresas están cada vez más prolijas, transparentes.” “Se requiere la reforma de reducción impositiva para continuar blanqueando la economía y creciendo. Las pymes son el motor y el regulador para el comercio.” “La atomización del sector es positiva: donde hay pymes hay tambos, hay economía, hay arraigo. Producción e industria debemos trabajar juntos.”

Un evento único para la cadena lechera nacional

El SIL se consolida año tras año como un punto de encuentro estratégico que, desde el interior productivo, promueve el intercambio de saberes, visiones y experiencias. Su carácter independiente y abierto lo convierte en un escenario imprescindible para pensar, con perspectiva federal, una lechería más competitiva, eficiente y sostenible.

Agradecimientos

La Sociedad Rural de Rafaela agradece profundamente a las empresas e instituciones que acompañaron esta edición y la hicieron posible:

NUFARM, Cooperativa Guillermo Lehmann, WL Alfalfa, Cooperativa Agrícola Ganadera de Sunchales Ltda., INDIV, GENING, Bladek Nutrición Animal, DeLaval, Claas, Bauducco, Saputo, Amerian Hotel, así como al INTA, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rafaela y la Cámara de Diputados de Santa Fe, que declaró al evento de interés provincial.

A quienes participaron y confiaron, ¡gracias por ser parte de este esfuerzo conjunto!

Próxima edición

La invitación queda abierta para volver a encontrarnos en SIL 2026, renovando el compromiso con el arraigo, la sostenibilidad y el crecimiento del sector lechero argentino.