Este lunes 14 habrá clases normalmente en las escuelas de Rafaela y de toda Santa Fe

El gobierno de Santa Fe emitió una notificación a las escuelas este martes, en donde deja en claro que el próximo lunes por la mañana, es decir, el día después de las elecciones, habrá clases. Esto cambia radicalmente lo que era una larga tradición en Rafaela y en el resto de la Provincia, cuando las escuelas que habían sido locales de votación permanecían cerradas, al menos, en el turno mañana.

Una de las primeras dudas que surgieron en las escuelas, en particular, entre los directores, es si conseguirían reemplazantes. Es que, si bien hubo muchos docentes que renunciaron, otros aceptaron la responsabilidad de estar en las mesas este domingo, de 8 hasta las 18 recibiendo a los votantes y hasta que termine el sufragio. Ellos si están autorizados a no ir a las escuelas. Pero... ¿habrá suplencias para todos ellos? Y esto no solamente alcanza a la primaria, sino también a la secundaria.

¿Cuáles fueron las recomendaciones enviadas por el Gobierno de Santa Fe “para garantizar el normal funcionamiento de las escuelas el día 14 de abril”?

El personal Asistente escolar que se encuentre afectado al acto electoral el día 13/4 deberá mantener la limpieza de los espacios comunes (patios, galerías, pasillos, cocina) y garantizar la limpieza de los baños durante la realización del comicio.

Los baños deben quedar limpios al momento del cierre del establecimiento.

El lunes 14/4, atendiendo al tamaño del edificio escolar, el equipo directivo podrá convocar (mediante el uso de compensatorios) hasta dos asistentes escolares para que ingresen una hora antes del horario habitual con el objetivo de garantizar:

-Limpieza del ingreso principal del establecimiento.

-Barrido de las aulas que fueron ocupadas durante el acto eleccionario. En caso de ser necesario también barrido del salón de Dirección o Secretaria que haya sido utilizado el día anterior.

-Organización y orden de las sillas y mesas en las aulas que fueron utilizadas en el comicio y retiro de cualquier material que haya quedado dentro de las mismas.