El segundo Business Summit del CCIRR convocó a más de 200 personas

El martes 27 de mayo, en las instalaciones del Jockey Club de Rafaela, tuvo lugar la segunda edición del Business Summit del CCIRR, un evento que convocó a más de 200 personas y que contó con las disertaciones de Claudio Zuchovicki, gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y especialista en finanzas; Ximena Díaz Alarcón, CEO y cofundadora de Youniversal; y Connie Demuru, CEO y cofundadora de Destí.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Germán Ciceri, presidente de la Comisión de Comercio & Servicios del CCIRR, quien agradeció al público por su presencia y al equipo operativo de la entidad por su dedicada labor. “Cuando generamos este tipo de iniciativas, lo hacemos pensando en nuestros socios, que siempre responden y se suman. Estamos ante un escenario complejo, pero como argentinos somos ‘pilotos de tormenta’. Que estén esta tarde aquí habla de ustedes, de su deseo de crecer, de valorar a nuestra gente y al camino que recorrimos como ciudad”, dijo. “La idea es que esta charla sea un catalizador para transformar, para cambiar”, agregó.

La primera de las exposiciones se denominó What next!? Tendencias de consumo 2025 y estuvo a cargo de Ximena Díaz Alarcón, que brindó un amplio panorama acerca de las señales que muestra el mercado a nivel global y -en particular- en nuestro país.

Entre otras ideas, la especialista explicó que -según un reciente relevamiento- hoy sólo el 28% de las personas se percibe de clase media, aunque afirmó que, más allá del nivel socioeconómico, “el consumo funciona como energizante y compensación a los vaivenes del contexto”. En este sentido, subrayó que “tener menos dinero disponible no significa esperar menos. Al contrario, se demanda más y los pactos de valor entran en revisión”. En esta línea, sugirió “no descartar las contradicciones” porque “en ellas hay miedo o deseo, y cualquiera sirve para que la gente consuma”.

Más adelante, postuló que las más recientes tendencias tienen que ver con el poder del bienestar; las nuevas identidades, que obligan a ir más allá de lo psicodemográfico; la personalización de las experiencias y las marcas entendidas como un servicio; la simplicidad, que requiere ofrecer al cliente un recorrido sin molestias y sin pasos que no agreguen valor; y el compromiso social.

La segunda exposición fue La experiencia del cliente como motor del negocio, presente y futuro, y estuvo a cargo de Connie Demuru, que hizo especial hincapié en la importancia de centrar los negocios en el cliente, a partir de la premisa de que “las personas están en transformación” y de que “cuando nos convertimos en actores de consumo hay una alquimia entre la necesidad y la expectativa y el aporte de valor”.

Sobre esta cuestión, propuso comprender que “la experiencia cliente será el puente para que lo sigan siendo, o será el precipicio” y aseguró que “los clientes se conectan creando comunidad y desde ahí se nutren para la toma de decisiones”. En la misma línea, manifestó que “las personas aprenden, se nutren y evolucionan a partir del contexto. Reflejan sus cambios de expectativa y sus nuevos hábitos en sus elecciones de consumo”.

En este contexto, señaló “nuestra mejor versión será obtener la preferencia constante, alcanzar la principalidad y aspirar a su recomendación”; para lo cual es fundamental un enfoque de negocios human centric, que ponga el foco en la excelencia de la experiencia del cliente, para “entender sus necesidades, deseos y expectativas, y responder de manera proactiva y eficaz en cada una de sus interacciones con la marca”.

Culminando la jornada, fue el turno de la exposición del keynote speaker, Claudio Zuchovicki: Macroeconomía argentina: desafíos y oportunidades.

En el inicio de su presentación, indicó que -en el actual escenario- “la macro deja de ser una excusa” y que “ahora la responsabilidad es nuestra”, por lo que resulta fundamental “entender los procesos decisorios de las personas”. En ese momento, destacó que “si el cambio que percibimos nos parece transitorio, debemos resistir hasta que volvamos al estado inicial, pero si lo que pasa llegó para quedarse, entonces será clave cambiar y adaptarse a las nuevas reglas de juego”.

Más adelante, mencionó que “si no hay seguridad jurídica no hay valor de nada. Cuando siento que es mío, la pelea es otra. Ese cambio fue muy fuerte, no por el Gobierno sino por la sociedad”.

Asimismo, repasó el modelo económico propuesto por Javier Milei, el cual se divide en tres fases. La primera -ya cumplida, según su perspectiva- fue la de lograr superávit fiscal. La segunda -en proceso- será lograr que este superávit se dé por un aumento de la recaudación y no por la reducción del gasto público. Así, la tercera tendrá que ver con lograr que el proceso de crecimiento no se frene, en un contexto de baja monetización de la economía.

En relación con estos conceptos, aseveró que la falta de competitividad de Argentina no pasa por el valor del dólar, sino por lo que se denomina “costo argentino”: la fuerte presión impositiva, los altos riesgos laborales y las excesivas regulaciones. “Si no se baja este costo, volvemos a lo mismo. Es el desafío que empezó este Gobierno, y hay que ver si la sociedad lo acepta”, puntualizó.

Antes de dar paso al Meeting Point -un espacio de networking que permitió a los presentes volver a recorrer conceptos y compartir experiencias- Gabriel Corrado, presidente del CCIRR, se dirigió a los presentes y expresó: “Esta jornada nos llena de orgullo. Es una gran tarea que desarrollamos desde la entidad para poder llegar al sector productivo, que permanentemente nos apoya. Gracias a los oradores, a los sponsors y a quienes nos acompañaron esta tarde.”

