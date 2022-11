El rafaelino Gustavo Alfaro deslizó el final de su carrera como director técnico

Gustavo Alfaro dejó entrever la posibilidad de su retiro como director técnico, luego de la derrota de Ecuador ante Senegal por 2 a 1, lo que representó la eliminación de Qatar 2022 del conjunto dirigido por el hombre nacido en Rafaela.

Ya en conferencia de prensa, le preguntaron acerca de la continuidad en la conducción técnica de Ecuador, con miras al mundial de Canadá - México - EEUU del 2026. Y su respuesta sorprendió a muchos.

“Hoy lamentablemente nos quedamos afuera de un sueño muy lindo que estos chicos vinieron construyendo durante dos años, con un grupo hermoso que tiene la selección. En lo personal, necesito tiempo”, respondió.

Tengo que parar la pelota y ver qué pasa. Sobre su futuro en la Selección de Ecuador, el técnico argentino Gustavo Alfaro dijo que debe hacer una pausa, hablar con su familia y definir si sigue o no con su carrera. #Qatar2022 pic.twitter.com/MQEZdhYyxJ — LaHistoria (@lahistoriaec) November 29, 2022

“Necesito tiempo para saber qué voy a hacer de mi carrera profesional, que decisiones voy a tomar. Creo que no es momento para analizarla”, agregó.

“En su momento, habíamos quedado con la Federación (Ecuatoriana de Fútbol) para volver a vernos luego de la Copa del Mundo para darnos las gracias y ver qué hacemos o qué no hacemos. Pero siento que hoy, personalmente, tengo que parar la pelota y ver qué quiero hacer de mi carrera. Si quiero seguir dirigiendo o no. Son cosas que me las he planteado antes. Algún día iba a llegar. Uno quisiera que sucediera lo más lejos posible”, remarcó.

Pero parece que lo más prudente no es pronunciarme en estos momentos porque estoy embargado por el dolor de la eliminación. Y las cosas hay que pensarlas y analizarlas, más allá de que estas cosas las venía madurando desde hacía tiempo. Me voy a juntar con mi familia y ver qué decisión tomo respecto de mi carrera”, completó. ¿Se retira “Lechuga”?