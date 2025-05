El peronismo intentará frenar un nuevo aumento de impuestos municipales

Luego de realizar un análisis detallado de la cuenta de inversión 2024, los ediles sostienen con fundamentos que la Municipalidad atraviesa un momento de superávit fiscal millonario, y frente a esa realidad, consideran que no es legítimo seguir incrementando las tasas municipales que pagan los vecinos.

Juan Senn fue categórico “no puede ser que cuando hay déficit se aumente, y cuando hay superávit también. Claramente el Intendente Viotti cobró más de lo que necesitaba. Y ese aumento no puede mantenerse a costa del comerciante, del trabajador o del emprendedor que ya viene haciendo un esfuerzo enorme. Si se recauda más de lo que se gasta, hay que sacarle presión al bolsillo del ciudadano”.

Valeria Soltermam subrayó la necesidad de responsabilidad en la política tributaria: “el rol del Estado es prestar servicios de calidad, no convertirse en un recaudador insaciable. El vecino necesita previsibilidad, no puede estar pagando un costo por encima del servicio que recibe. Esta medida busca frenar una lógica automática que no siempre tiene sentido en contextos favorables”.

“La ley 11.123 es clara, las tasas deben guardar una razonable relación con el costo de los servicios prestados. Hoy ese equilibrio se ha perdido. Estamos convencidos de que hay que corregir esa desproporción, y este proyecto es un primer paso en esa dirección”, declaró María Paz Caruso.

Martín Racca, por su parte, habló del compromiso con los contribuyentes que cumplen: “hay que reconocer que el vecino paga en término. Es inadmisible que siempre sea el mismo el que absorbe cada ajuste. Este proyecto busca poner el foco donde corresponde: en una gestión responsable pero también sensible a la realidad de quienes la sostienen”.

El proyecto ya fue ingresado al Concejo Municipal y se espera su tratamiento en las próximas sesiones. Desde el bloque, aseguran que seguirán impulsando medidas que protejan el esfuerzo de los rafaelinos y garanticen un Estado eficiente, pero también justo.

Resumen cuenta de inversión 2024

El aumento del 306% de los tributos hecho por Viotti a los vecinos le permitió TRIPLICAR los recursos respecto a 2023, alcanzando los $41.000 millones.

La coparticipación nacional y provincial también mantuvo ese nivel de aumentos, se TRIPLICÓ respecto al año anterior, superando los $15.000.000 millones.

La Municipalidad, en diciembre de 2024 tenía ahorros por $7.500 millones entre dólares, plazos fijos y fondos comunes de inversión. Muchos programas y obras municipales, como el pavimento, están totalmente frenados y sin intenciones de retomarse.

“Si el criterio es suspender obras y servicios, debe verse reflejado en la suspensión del aumento de impuestos. De lo contrario se deduce que el municipio cobra cada vez más a los contribuyentes y ejecuta cada vez menos”, finalizaron los ediles.