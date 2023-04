El municipio entregó becas universitarias, terciarias y agrotécnicas a 136 estudiantes

Este miércoles 5 de abril, se llevó a cabo en el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”, la firma de convenios de becas universitarias, terciarias y de escuelas agrotécnicas.

Se trata del encuentro anual donde se formaliza y se firma el convenio que beneficia a estudiantes rafaelinos que deciden continuar formándose académicamente en universidades, institutos terciarios y escuelas agrotécnicas.

Asistieron al evento el intendente Luis Castellano; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; el concejal Juan Senn y la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; quienes además integran la Comisión del Fondo Becario Municipal. También participaron los y las estudiantes beneficiarios de esta ayuda económica.

Durante el encuentro, se brindó información sobre el convenio que se firmó, la modalidad de pago de la beca y las rendiciones correspondientes. Además se invitó a los presentes a completar una breve encuesta escaneando un código QR sobre el crecimiento de la ciudad y el desarrollo universitario.

Acompañar a estudiantes

Sobre la reunión, Mariana Andereggen dijo: “Hoy tuvimos el primer encuentro del año con los 136 becarios y becarias. Ellos son estudiantes de nivel terciario, universitario y de escuelas agrotécnicas”.

“Estamos acompañando con un incentivo económico, pequeño si lo pensamos en el contexto actual, pero que sirve para que quienes estudian y tienen la voluntad de hacerlo, no tengan que preocuparse por gastos mínimos que requiere llevar adelante una carrera; por ejemplo, apuntes, conectividad a internet, algo complementario con los Boletos Educativos Gratuitos, entre otros”; sumó.

Experiencias

Por su parte, Camila, estudiante de Música en la ciudad, contó: “Es el primer año en que voy a ser beneficiada con la beca. Mi idea es utilizarla principalmente para fotocopias, y en mi caso particular, debido a mi carrera todo lo que tenga que ver con insumos, por ejemplo, cuerdas para la guitarra”.

“Me parece importante el aporte del Estado ya que la educación universitaria o terciaria es algo que uno decide por elección. Se complica un poco con el tema del trabajo y el estudio a la vez, o cuando te querés independizar de tus padres; es una gran ayuda económica”; concluyó.

Seguidamente, Tamara, estudiante de Industrias Alimentarias, manifestó: “A mí la beca particularmente me sirve porque justo es una carrera arancelada. Me viene bien para pagar la cuota y en el caso de que me sobre algún dinero, es para fotocopias”.

“Sin dudas, la ayuda del Estado es importante para incentivar a los jóvenes a que sigamos estudiando”; valoró Tamara.

Cabe recordar que cada año, el proceso para ser beneficiario o beneficiaria de la beca requiere de una inscripción previa a la convocatoria, luego se realiza un análisis de los datos otorgados por los postulantes y finalmente se comprueba si se cumplen con los requisitos solicitados.

Tras ese proceso, se les notificó a través del correo electrónico utilizado durante el proceso de inscripción, a los más de 300 postulantes la condición particular de cada uno.

Este año, el beneficio alcanzó a 136 personas inscriptas en instituciones educativas de la ciudad y de otras localidades, entre quienes se distribuirá en forma mensual (durante nueve meses) un total de 996.000 pesos.

Las becas universitarias, terciarias y de escuelas agrotécnicas, representan una de las líneas principales que la Municipalidad de Rafaela ofrece como apoyo a estudiantes, que se complementa con las becas que se distribuyen a través de directivos y directivas de escuelas, a alumnos y alumnas de nivel primario y secundario de la ciudad.

A partir de ahora, y durante todo el año, se llevará a cabo un seguimiento del desempeño académico de cada beneficiario y beneficiaria, con el objetivo de evaluar su continuidad dentro del programa entre quienes aspiren a una renovación del beneficio.