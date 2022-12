Egresaron 17 jóvenes del Centro Municipal de Capacitación en Oficios

El Centro Municipal de Capacitación en Oficios (CMCO) es una institución formativa dedicada a capacitar jóvenes de 16 a 18 años que no pudieron culminar el sistema educativo formal. Es una oferta educativa alternativa que articula capacitación y formación técnica inicial, orientada a favorecer la inserción social y laboral del alumno o alumna.

En esta oportunidad, en las instalaciones del ITEC, se llevó adelante el acto de cierre de año del grupo que hizo el trayecto de 2020 a 2022.

Al respecto, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, manifestó: “Participamos del día de egreso de 17 jóvenes que se formaron en el Centro Municipal de Capacitación en Oficios. Es un proyecto que lleva ya 10 años en nuestra ciudad y que viene acompañando las trayectorias formativas de muchísimos jóvenes que por diferentes motivos no han podido culminar el sistema educativo formal”.

“Desde aquí acompañamos en el aprendizaje de un oficio pero también en el aprendizaje de muchas otras cuestiones. En esta oportunidad escuchamos las reflexiones de los egresados y sus familias acerca de los aprendizajes y experiencias. Vemos que miran el futuro de otra forma y eso nos reconforta mucho. Las y los felicitamos por lo logrado”.

Seguidamente, el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia, destacó: “Tuvimos un nuevo cierre de uno de nuestros espacios. Nos ponemos muy contentos al ver que 17 jóvenes finalizan un proceso de dos años. Recordemos que este grupo comenzó su trayecto formativo en pandemia, en oficios que demandan la presencialidad -carpintería, tornería, entre otros-”.

“El equipo de trabajo fue fundamental para sostener a las y los jóvenes. Hoy escuchamos a las familias y a los egresados y fue muy emocionante. Les deseamos lo mejor en lo que viene”; agregó Ruggia.

Experiencias

Alejo, alumno egresado del CMCO, contó: “Tengo 18 años y me capacité en electricidad. Fue algo que no sabía que me gustaba y surgió. Durante el primer año me fue bien pero también tuve algunos bajones y complicaciones en casa. Gracias a mi mamá y al apoyo del CMCO pude salir adelante y avanzar. Considero que estaba en una etapa de rebeldía, luego me encaminé y gracias a todos ellos pude salir y lograr este egreso”.

Luego, Sandra, mamá de Alejo, agregó: “Cuando él comenzó pensamos que era algo insignificante. Alejo comenzó a estudiar en una escuela agrotécnica, luego vino la pandemia y no pudo seguir. Arrancó acá y yo decidí acompañarlo siempre. Eligió electricidad, hubo una vacante y ahí se soltó. Estoy muy agradecida con la gente que lo acompañó en su formación”.

“Lo voy a repetir hasta el cansancio porque hubo un acompañamiento muy espiritual y no solamente para aprender a usar herramientas. Eso lo valoro y agradezco. En un momento yo también caí y acá estuvieron para contenerme. Hoy Alejo termina y estoy muy orgullosa de él y con grandes expectativas para el futuro”; concluyó.

Cabe destacar que el encuentro contó con la presencia del secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; el director del Centro Municipal de Capacitación en Oficios, Mauro Theler; tutores y docentes del CMCO; egresados y egresadas.

Sobre el CMCO

La propuesta pedagógica es integral y flexible, adecuada a las características de la población, a las demandas del mercado laboral y a la posibilidad de construcción de ciudadanía. Las áreas de formación son: formación general, tecnología, proyecto tecnológico y los espacios de taller como electricidad, tornería, soldadura y carpintería.

A esta formación se suma la posibilidad de realizar prácticas supervisadas en diferentes organismos públicos y privados de la ciudad. Las empresas que participaron este año con las prácticas supervisadas fueron: ADM Servicios, JIT Lubricación, VMC Refrigeración, Vainilla y Dapak S.A.