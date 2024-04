Derrota del "9" como visitante

9 de Julio de Rafaela sufrió su primera derrota, en este caso, en condición de visitante, en esta temporada del Federal A. Cayó 2 a 0 ante Defensores de Villa Ramallo, con goles goles de Matías Jaime -de penal- y Flavio Ciampichetti, ambos en el primer tiempo.

El León tuvo sus chances, pero no las concretó. En cambio, el Granate las que tuvo las envió al fondo de la red en el primer tiempo. Y después, en el complemento, se dedicó a sostener el resultado.

La apertura del marcador llegó luego de que Agustín Vera tocara la pelota con la mano. Matías Jaime, a los 21, cambió la pena máxima por gol.

Apenas 16 minutos más tarde, a los 37, amplió el marcador Flavio Ciampichetti.

Los cinco cambios que había impuesto Maximiliano Barbero no alcanzaron para revertir la imagen que había dejado en el Coloso la semana pasada. Y antes de los 10 del complemento, el DT buscó revertir la imagen: Braian Peralta por Martín Sterren y Agustín López por Santiago Colombatti en el entretiempo y Gabriel Méndez por Lucas Quiróz y Franco Déboli por Agustín Alfano. Sin embargo, no alcanzó para revertir la forma de juego: no se llegó al arco y no se puedo intentar, al menos, llegar al empate.

Ahora, la semana próxima se enfrentará a Sportivo Las Parejas, que aún no sumó puntos y que viene de quedar libres.