En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas 2022, se realizó la última jornada del operativo en el Instituto del Profesorado N°2 “Joaquín V. Gonzalez”.

La misma contó con la visita del intendente Luis Castellano, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti; y la Secretaria de Educación, Mariana Andereggen.

Recordemos que el objetivo de esta campaña es reimpulsar y fortalecer las distintas estrategias de vacunación a fin de regular las coberturas de las vacunas del calendario nacional, y establecer la vacunación en ámbitos diferentes.

“Es nuestra última jornada de vacunación. Recorrimos las 7 casas de altos estudios de la ciudad. Estamos muy contentos porque hemos podido brindar este servicio a muchos estudiantes, profesores, directivos y personal no docente, no solo lo que tiene que ver con la vacunación de COVID, sino también en el control y la posibilidad de completar el calendario nacional de vacunas”, manifestó Villafañe.

“Para nosotros es una actividad más que sumamos al área de la Subsecretaría de Salud en coordinación con el Hospital “Doctor Jaime Ferré”. La misma la retomaremos en un mes, ya que hay personas que necesitan completar segundas dosis. Esto deja en evidencia que nuestras políticas públicas de salud son una prioridad”.

“La mayoría de los que se acercaron recibieron la vacuna para la Hepatitis que muchos, por desconocimiento, no se la colocaron, la doble viral. Nuestro principal objetivo es cuidar la salud de cada rafaelino y rafaelina. Mejorar la salud pública comienza por estas cosas simples pero que mejoran la calidad de vida a todos”, cerró la Secretaria.

Controlar y completar

“Yo, sobre todo, me acerqué porque me faltaba la 3° dosis de COVID, porque cuando me llegó el turno, estaba enferma. Por eso, aproveché para venir y que me la coloquen hoy. Además, me controlaron las que me faltaban y completamos el calendario. Cumplir con la vacunación es una cuestión de salud pública”, dijo Daiana, una alumna del Instituto.

“Poder volver a la presencialidad y estar con nuestros compañeros, es algo muy importante. Por eso tiene tanta importancia vacunarse y poder tener nuestra vida cotidiana”, sumó.

Por su parte, Tomas, indicó que “estoy estudiando en el Instituto y la verdad es una oportunidad para nosotros que esté la posibilidad de vacunarse en la casa de estudio. Me faltaban algunas, así que pude completar todo”.

“Tener completo nuestro esquema de vacunación nos permite generar inmunidad y poder estar en las aulas más seguros”, cerró.

Campaña

Los equipos de la Subsecretaría de Salud y del Hospital “Doctor Jaime Ferré” recorrieron las instituciones educativas de nivel terciario y universitario emplazadas en Rafaela para que los y las estudiantes, personal docente, no docente, directivos y auxiliares, puedan contar con las dosis faltantes.

Se recuerda que la vacunación en esta etapa de la vida es crucial para recibir refuerzos de vacunas ya aplicadas, brindar protección contra otras enfermedades, así como completar esquemas.

Entre las vacunas que se aplican se encuentran la Doble Bacteriana, Doble o Triple Viral, Hepatitis B y Covid-19.