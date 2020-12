La Secretaria de Gestión Territorial del Ministerio de Educación de la Provincia, Rosario Cristiani, junto al senador provincial Alcides Calvo, visitaron el Centro de Educación Física N° 53 de Rafaela, donde se reunieron con su directora Carmen Vara para hacer entrega de un aporte económico del Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) por $720.500 para la obra de colocación de tensores en el gimnasio de la institución. En el acto estuvieron también presentes la secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela Mariana Andereggen e integrantes de la cooperadora de la institución.

El senador Alcides Calvo manifestó que “hoy estamos en un espacio muy importante para la ciudad de Rafaela como es el CEF N° 53, que en la última gestión provincial sufrió importantes deterioros sin que se realizasen las refacciones que las instalaciones necesitaban, por eso ahora con estos recursos el gobernador Omar Perotti y la ministra de Educación Adriana Cantero rectifican esta situación para que esta institución pueda estar en las mejores condiciones para la práctica de las distintas disciplinas deportivas que se llevan a cabo”.

La secretaria de Gestión Territorial Educativa Rosario Cristiani destacó a su vez el acompañamiento que se lleva a cabo desde la gestión provincial a las distintas instituciones educativas de la provincia, afirmando que los recursos “contribuirán a las tareas de mantenimiento, porque niño y cada joven que transita por estos espacios tiene el derecho a estar en el mejor lugar posible”.

Carmen Vara, directora del CEF N° 53, afirmó que “al asumir como directora me acerqué a la Regional N° 3 para gestionar por muchas necesidades que existían en nuestra institución, la cual el próximo año estará celebrando su 50° aniversario. En ese sentido, me siento contenta por el amplio apoyo que recibí no solo para esta obra de tensores en el gimnasio, sino también otras refacciones en los vestuarios, la pileta, y la colocación de canaletas”.