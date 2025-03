Afirman que hay un “contundente apoyo” de Javier Milei a Bryan Mayer

El jefe de Estado, Javier Milei, viajó a San Nicolás y como parte de su equipo estuvo un funcionario nacional y candidato rafaelino. Se trata de Bryan J. Mayer, quien encabeza la lista departamental de La Libertad Avanza para la reforma de la Constitución provincial. En declaraciones a la prensa, repasó las principales posturas para el país y la región.

“El presidente llegó con algunos funcionarios como Patricia Bullrich, José Luis Espert, Manuel Adorni y estuvimos con el Diputado Nacional Nicolás Mayoraz, que es el candidato del distrito único en nuestra provincia acompañándolo” explicó Mayer respecto al grupo que estuvo junto a Milei recorriendo Expoagro. También mencionó que estuvo presente Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Consultado sobre el exabrupto del mandatario nacional, al referirse a los delincuentes, Mayer se mostró en la misma línea: “el presidente es claro en muchas cosas: el que las hace las paga y el policía es el bueno, excepto que se aparte de la norma, y el malo es el ladrón” para agregar que “si el presidente le agrega una adjetivación tiene que ver con las formas y no con el fondo, que es proteger al ciudadano del delincuente y el asesino y a estos hacer lo imposible para que estén presos.”

En materia económica, Bryan Mayer resaltó que “hay resultados que están a la vista: el principal impuesto que se logró destruir es la inflación, hoy uno puede tener listas de precios y saber que las va a sostener en el tiempo”. Por ello, mencionó que “hablando con algunos emprendedores y empresarios me dicen que ya se animan a analizar y ver con buenos ojos meterse en alguna línea de crédito, ahora pueden proyectar”.

Como no podía esperarse otra cosa en un lugar como el que fue sede de este encuentro, “el presidente habló mucho sobre el campo y acá estamos planteando la reforma de la constitución mientras estamos totalmente atravesados por el campo”, explicaba el candidato libertario, “él reconoce que todavía no quitamos todos los puntos de retención como hubiésemos querido, pero reconocemos el esfuerzo que están haciendo y les damos el horizonte hacia donde estamos yendo, para lo cual necesitamos que no solamente el tiempo, las lluvias y otros factores de la economía acompañen”. Sobre el rol de los productores, destacó que “se reconoce el rol del campo en la economía argentina, se dejó de verlo como enemigo y tenemos muy en claro que tenemos que crecer junto al campo: cuando le va bien, a la argentina le va a bien y al revés también”.

Al preguntársele por la campaña que se vive en Santa Fe, Mayer invitó a los vecinos a “ver y discernir quiénes quieran que escriban la nueva Constitución y las nuevas reglas de juego de la provincia: ¿los mismos que escribieron la resolución 125 que atentaba contra el campo? ¿los mismos que detrás de un supuesto término ecologista quieren agregar 2000 metros de límite agronómico después de que te controlan todo?” le pregunto a los que están vinculados al campo; “en lo cultural y en lo educativo: ¿los mismos que eliminaron la repitencia en Santa Fe o los que venimos a hablar de meritocracia, esfuerzo y sacrificio, creando igualdad de condiciones sin regalar nada? O ¿los mismos que abusaban del Estado para en un acto oficial del 20 de junio en el monumento a la Bandera cantar el Himno Nacional en lenguaje inclusivo?”.

Sobre el uso del aparato estatal, Mayer apuntó que “cada uno viva como quiera, como desee, como le guste y como le nazca, pero dejemos de usar el Estado para bajar línea y para apretar: un ejemplo, no puede ser que el Estado te baje más o menos pauta publicitaria como medio si hablás en lenguaje inclusivo o si bancás una u otra bandera”.

Contrastando con las propuestas de La Libertad Avanza, dijo que “nosotros queremos libertad y sacarle la pata de encima a los vecinos con los impuestos; trabajar sobre la autonomía municipal; todo cargo electivo una sola relección; terminar con el agujero negro de la legislatura provincial, como en Córdoba donde hay reglas de juego claras y menos costo político”.

“Queremos trabajar con el campo, terminar con los delincuentes y asesinos, tener un sistema de Defensa que sirva, no queremos más inflación, menos políticos viviendo de la teta del Estado, queremos achicar el Estado; no porque queramos menos democracia, sino porque queremos que sea más eficiente y efectivo para cuidar el recurso de los contribuyentes”, resumió Mayer.