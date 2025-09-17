Desde las redes sociales, el principal referente de La Libertad Avanza, Pablo Gómez aseguró que “Ya está el permiso de Vialidad Nacional para la obra del Acueducto D315.

“Vialidad Nacional ya está en condiciones de entregar los permisos. Gestión Pablo Gómez ”, publicó el actual presidente del Concejo Deliberante.

En su posteo respondió a los cuestionamientos realizados por Fuerza Patria. Gómez señaló: “Listo , todo solucionado. Si no sabían cómo hacer o preferían echar culpas es otra historia. Mejor que decir, es hacer, sin echar culpas y menos al pueblo”, concluyó.