Villa del Mar: taller de “Detección y clasificación de biosonares de delfines del Cono Sur”

Este domingo 21 de septiembre a las 19 hs., en el SUM de la Asociación de Fomento de Villa del Mar (Avenida Puerto Belgrano y Rivadavia) presentarán un seminario de “Detección y clasificación de biosonares de delfines del Cono Sur (DCBD)”. Acceso libre y gratuito.

El mismo estará a cargo de los investigadores y docentes Dra. Gisela Giardino (UNMdP – IIMyC, directora argentina del proyecto IRP DCBD), Julie Patris (Maître de conférence, Université d’Aix Marseille), Franck Malige (Université de Toulon), Iván Hinojosas (Universidad de la Santísima Concepción, Chile) y Mauricio Soto (Universidad Austral, Chile), quienes se encuentran actualmente en nuestro país en el marco del proyecto internacional 2025-2029.

Durante su estadía, los investigadores están participando en campañas de campo para el registro acústico de delfines franciscanas (Pontoporia blainvillei) en aguas de la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde y Reserva Natural Gaviota Cangrejera, ambas pertenecientes al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.

“Su visita representa una valiosa oportunidad no sólo para compartir sus conocimientos y experiencias en bioacuática de cetáceos y bioacuática marina, en áreas como el procesamiento de señales, inteligencia artificial, sino, además, para continuar poniendo en valor los humedales marino costero, el área protegida donde llevarán adelante las investigaciones, y la misma Villa del Mar”, indicaron desde la Fundación para la Recepción y Asistencia de Animales Marinos(FRAAM).