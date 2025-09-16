Villa del Mar participará del Censo de Residuos de la Costa Bonaerense

Villa del Mar será parte de la 8° edición del Censo de Residuos de la Costa Bonaerense, una iniciativa que busca relevar la cantidad y el tipo de residuos que llegan a nuestras playas, generando información clave para la protección del ambiente y el diseño de políticas públicas.

Este jueves 18 de septiembre a las 10 hs, el punto de encuentro será en la intersección de Avenida Puerto Belgrano y Avenida Sarmiento. Allí vecinos y visitantes podrán sumarse a esta jornada de compromiso comunitario.

La actividad es organizada por la Red Costera Bonaerense (RECOBO) junto a la Delegación Municipal de Villa del Mar, con el acompañamiento de diversas instituciones y organizaciones que trabajan en la concientización y cuidado del ambiente.

“La preservación de nuestro entorno es tarea de todos. Este censo es una herramienta fundamental para conocer la realidad de nuestras costas y avanzar en soluciones colectivas”, indicaron.