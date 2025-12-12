Verano 2026: con la obra de defensa del frente costero en desarrollo, Pehuen Co inaugura su temporada

A partir de las 9 horas del sábado se realizará el acto de lanzamiento de la temporada estival 2025/2026 en Pehuen Co; como es tradicional el mismo será en la rotonda de acceso a la localidad.

En el caso de mal tiempo, se postergará para el domingo a la misma hora.

En el principal destino turístico rosaleño ya funciona el servicio de guardavidas en la playa.

En tanto continúa la obra de protección del frente costero, que impulsa el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto el ministro Infraestructura, Gabriel Katopodis destacó: "En Pehuen Co y en varias ciudades turísticas de la costa bonaerense estamos ejecutando obras frente al avance del mar. Son 19 intervenciones que fortalecen la defensa costera y mejoran la infraestructura que protege a vecinos, comercios y al turismo. Son obras públicas fundamentales para cuidar a las comunidades y prepararnos frente a eventos climáticos cada vez más recurrentes y extremos.

Por su parte el intente Rodrigo Aristimuño afirmó: “Hoy en Pehuen Co se desarrolla una de las obras de protección costera más importante de nuestra Provincia".

Se trata de la construcción de una defensa enrocada al pie de la duna y un relleno artificial de arena de 1.560 metros, con el objetivo mitigar el impacto de la erosión costera, que genera un retroceso de la costa marítima y puede provocar inundaciones urbanas por el aumento del nivel del mar