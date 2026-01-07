Verano 2026: comienza la Fiesta de la Cebada Cervecera en Puan

Puan va a celebrar una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, con una programación que combina tradición, jineteadas, gastronomía y música en vivo.
Luck Ra y Q’Lokura son algunos de los artistas que compondrán la grilla. Además anunciaron la presentación de Emanero, Gauchos of The Pampa y Pancho Figueroa.
Además habrá actividades para toda la familia: fogones, deportes náuticos, jineteadas, espacio gastronómico y la fiesta de la cebada, todo cerca de la laguna del pueblo.
El Cronograma completo
Jueves 8 de enero
- A las 15: Seven regional de hockey
- A las 20: apertura de stands y fogones
- A las 21: show de Gauchos of The Pampa
Viernes 9 de enero
- Torneo de putting green
- A las 18: jineteada con caballo elegido
- A las 20: cicloturismo nocturno
- A las 21.30: show de Luck Ra
- Cierre: Cebada Fest
Sábado 10 de enero
- A las 17: jineteada con grupa con 6 caballos a la final
- A las 18.30: entrevero de tropillas
- A las 21.30: show de Juan Fuentes
- Show de Emanero
- La Peña del Cebado
Domingo 11 de enero
- A las 10:30: jineteada con bastos y encimera
- A las 17: desfile de instituciones y sponsors
- A las 18: jineteada con bastos y encimera y 6 caballos a la final y 10 broches de oro
- A las 21.30: sorteo de 20 millones de pesos
- Show de Pancho Figueroa
- Show de Q’ Lokura
Entradas
- ABONO GENERAL 4 DÍAS: del 8 al 11 de enero de 2026: $180.000.
- VIERNES 9 DE ENERO (Luck Ra + Cebada Fest + Jineteadas): $70.000.
- SÁBADO 10 DE ENERO (Emanero + Juan Fuentes + La Peña del Cebado + Jineteadas + Entrevero de Tropillas): $70.000.
- DOMINGO 11 DE ENERO (Pancho Figueroa + Q’ Lokura + Jineteadas + 10 broches de Oro): $70.000.