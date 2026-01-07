Verano 2026: comienza la Fiesta de la Cebada Cervecera en Puan

Puan va a celebrar una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, con una programación que combina tradición, jineteadas, gastronomía y música en vivo.

Luck Ra y Q’Lokura son algunos de los artistas que compondrán la grilla. Además anunciaron la presentación de Emanero, Gauchos of The Pampa y Pancho Figueroa.

Además habrá actividades para toda la familia: fogones, deportes náuticos, jineteadas, espacio gastronómico y la fiesta de la cebada, todo cerca de la laguna del pueblo.

El Cronograma completo

Jueves 8 de enero

A las 15: Seven regional de hockey

A las 20: apertura de stands y fogones

A las 21: show de Gauchos of The Pampa

Viernes 9 de enero

Torneo de putting green

A las 18: jineteada con caballo elegido

A las 20: cicloturismo nocturno

A las 21.30: show de Luck Ra

Cierre: Cebada Fest

Sábado 10 de enero

A las 17: jineteada con grupa con 6 caballos a la final

A las 18.30: entrevero de tropillas

A las 21.30: show de Juan Fuentes

Show de Emanero

La Peña del Cebado

Domingo 11 de enero

A las 10:30: jineteada con bastos y encimera

A las 17: desfile de instituciones y sponsors

A las 18: jineteada con bastos y encimera y 6 caballos a la final y 10 broches de oro

A las 21.30: sorteo de 20 millones de pesos

Show de Pancho Figueroa

Show de Q’ Lokura

Entradas