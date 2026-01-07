Vía Punta Alta

Verano 2026: comienza la Fiesta de la Cebada Cervecera en Puan

Se extenderá hasta el domingo 11. Luck Ra y Q’ Lokura serán algunos de los artistas que se presentarán.

Nicolás Pereyra
7 de enero de 2026,

7 de enero de 2026,

Puan pone en marcha una nueva edición de la Fiesta de la Cebada Cervecera.

Puan va a celebrar una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, con una programación que combina tradición, jineteadas, gastronomía y música en vivo.

Luck Ra y Q’Lokura son algunos de los artistas que compondrán la grilla. Además anunciaron la presentación de Emanero, Gauchos of The Pampa y Pancho Figueroa.

Además habrá actividades para toda la familia: fogones, deportes náuticos, jineteadas, espacio gastronómico y la fiesta de la cebada, todo cerca de la laguna del pueblo.

El Cronograma completo

Jueves 8 de enero

  • A las 15: Seven regional de hockey
  • A las 20: apertura de stands y fogones
  • A las 21: show de Gauchos of The Pampa

Viernes 9 de enero

  • Torneo de putting green
  • A las 18: jineteada con caballo elegido
  • A las 20: cicloturismo nocturno
  • A las 21.30: show de Luck Ra
  • Cierre: Cebada Fest

Sábado 10 de enero

  • A las 17: jineteada con grupa con 6 caballos a la final
  • A las 18.30: entrevero de tropillas
  • A las 21.30: show de Juan Fuentes
  • Show de Emanero
  • La Peña del Cebado

Domingo 11 de enero

  • A las 10:30: jineteada con bastos y encimera
  • A las 17: desfile de instituciones y sponsors
  • A las 18: jineteada con bastos y encimera y 6 caballos a la final y 10 broches de oro
  • A las 21.30: sorteo de 20 millones de pesos
  • Show de Pancho Figueroa
  • Show de Q’ Lokura

Entradas

  • ABONO GENERAL 4 DÍAS: del 8 al 11 de enero de 2026: $180.000.
  • VIERNES 9 DE ENERO (Luck Ra + Cebada Fest + Jineteadas): $70.000.
  • SÁBADO 10 DE ENERO (Emanero + Juan Fuentes + La Peña del Cebado + Jineteadas + Entrevero de Tropillas): $70.000.
  • DOMINGO 11 DE ENERO (Pancho Figueroa + Q’ Lokura + Jineteadas + 10 broches de Oro): $70.000.
