Verano 2026: comenzaron las actividades gratuitas del Municipio

La Dirección de Deportes del Municipio a cargo de Matías Ramírez, en articulación con el Centro de Educación Física N° 72, puso en marcha una amplia propuesta de actividades deportivas gratuitas de verano.

Las mismas se desarrollarán de lunes a jueves en los Polideportivos Municipales.

Las actividades están pensadas para distintas edades y niveles, con el objetivo de promover la actividad física, los hábitos saludables y el uso de los espacios deportivos municipales durante la temporada estival.

Polideportivo “Islas Malvinas” (Formosa y Tierra del Fuego)

● Ritmos: lunes y miércoles, de 8 a 9 hs

● Gimnasia consciente / Yoga: martes y jueves, de 9.30 a 10.30 hs

● Iniciación deportiva: lunes a jueves, de 10.30 a 11.30 hs

● Futsal: martes y jueves, de 19 a 20 hs

● Futsal adultos: martes y jueves, de 20 a 21 hs

Polideportivo “Punta Alta” (Río Dulce 51)

● Aeróbica localizada: lunes y miércoles, de 8.30 a 9.30 hs

● Newcom: martes y jueves, de 8.15 a 9.15 hs

● Caminata y circuito saludable: martes y jueves, de 8 a 10 hs

● Fútbol: lunes y miércoles, de 19 a 20 hs

● Fútbol adultos: lunes y miércoles, de 20 a 21 hs