Venden rifas para ayudar a una puntaltense a comprar un andador multicontrol

Mía tiene 8 años, vive en Punta Alta y sufre de esquizencefalia. Necesita un andador multicontrol que sale 12 millones. A medida que pasa el tiempo va cambiando el presupuesto de lo que sale comprarlo y su mamá ya no sabe cómo juntar el dinero.

Estefanía puso a la venta una rifa de 10 mil pesos el número y tiene 300 en total. Sorteará su moto, una Keller 200, modelo 2014.

Si querés colaborar comunicarse al 2932-476989. Alias: andadormiagonzalez (Jacqueline Estefania Gonzalez).

“Mía necesita un andador multicontrol para aprender a caminar y tener un mejor estilo de vida. A mi como madre me resulta imposible comprarlo, ya que no cuento con un trabajo estable. Vivo de limpiar casas particulares. Solicité el andador por Incluir Salud y al día de la fecha no tengo novedad”, indicó la mamá Estefanía González, quien limpia casas y es sostén de hogar.

“En el hospital Penna me lo negaron por el costo tan alto. Me veo en la necesidad de pedir ayuda”, agregó.