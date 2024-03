Una puntaltense tiene cáncer y hace un año que espera por la quimioterapia

Romina Garzón tiene 41 años y un hijo, vive en Punta Alta y es paciente oncológica desde el 2014. Fue operada de un tumor cerebral en el Hospital Penna de Bahía Blanca. No tiene obra social. Fue nuevamente intervenida quirúrgicamente por infección en 2023.

A pesar de presentar un recurso de amparo, hace un año que espera hacer el tratamiento de quimioterapia y como consecuencia de la falta de la medicación, este año en un estudio médico detectaron que creció nuevamente el tumor y se lo extirparon. En la actualidad espera el resultado de la biopsia.

Romina le expresó a la periodista Viviana Montenegro que, “ a Región Sanitaria no le llega la medicación, porque siempre se hacía cargo Nación. Hice un recurso de amparo, pero no se solucionó nada y yo no puedo esperar más. Me operé nuevamente el 11 de marzo y ya no doy más. Necesito que mi caso llegue a quien tenga que llegar”.

Romina Garzón vive en Punta Alta y es paciente oncológica Foto: Vía Punta Alta