Un robo impidió la asamblea en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Rosales

Estaba prevista para el lunes por la tarde en el marco de las paritarias 2025.

Nicolás Pereyra
19 de agosto de 2025,

Robo en el STM de Punta Alta.

Un robo en la sede de calle Paso, impidió que el Sindicato de Trabajadores Municipales realice la asamblea en el marco de las paritarias. La misma estaba prevista para este lunes por la tarde.

Desde la entidad gremial publicaron en sus redes sociales: “Urgente: queda suspendida la asamblea de este lunes por paritarias. La suspensión obedece a que nuestra sede ha sido víctima de un robo. Por lo tanto queda suspendida esa actividad”.

En la truncada reunión los trabajadores analizarían la propuesta de un 4% de aumento salarial presentado por el Departamento Ejecutivo en el transcurso de la semana pasada.

Aún se desconocían los alcances del hecho delictivo trascendió que habría una filmación que muestra a una persona saltando por la reja del frente de la sede.

