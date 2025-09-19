Un puntaltense de 84 años deberá cumplir un año de prisión por tener cocaína en su poder

En el marco de una investigación realizada por la UFIJ N.º 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, el Juzgado Correccional N.º 4 condenó a Jorge Eduardo Osuna a la pena de 1 año de prisión de efectivo cumplimiento por haber tenido varias bochas de cocaína en su poder, cuando se realizó un allanamiento en el “Club Social 1° de Mayo” de Punta Alta.

Ese procedimiento se llevó a cabo en torno a una denuncia efectuada por la presunta venta de droga en ese club, ubicado en calle Corrientes 769.

Cuando personal de la Prefectura Naval ingresó al lugar, el 25 de abril de 2025, por orden de la Justicia de Garantías, encontraron que Osuna tenía cocaína fraccionada en envoltorios de nylon que estaban dentro de una caja de naipes, sobre un estante.

Analizados los teléfonos celulares secuestrados, no se pudo determinar que esa droga la tuviera para comercialización pero, excede lo permitido por ley para consumo personal, por lo que se le imputó el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Debido a que Osuna contaba con antecedentes penales y en razón de su edad, las partes estipularon que la pena de prisión pueda ser cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria y con monitoreo electrónico.

Fuente: AJN