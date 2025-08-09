Un femicida le escribió por redes sociales a la mamá de su víctima para pedirle perdón

Jonathan Luna condenado a prisión perpetua por el femicidio de Micaela Ortega de 12 años en Bahía Blanca, se comunicó a través de redes sociales con Mónica Cid, mamá de la víctima.

En sus párrafos intenta un pedido de perdón, a 9 años de consumar el delito.

Tal como indica canal Siete, la abogada que representa a la familia de Mica, acaba de presentar un escrito ante los jueces, solicitando requisa a su pabellón y sanción al femicida.

Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense indicaron que Luna se encuentra alojado en el pabellón 11 de la cárcel de Varela, destinado a internos con diversidad de géneros. Luna figura en la causa judicial como “Yoana”, aludiendo oportunamente que se siente mujer

EL CASO

Micaela desapareció el 23 de abril del 2016 tras encontrarse con Luna, y su cuerpo golpeado y estrangulado fue encontrado el 28 de mayo cerca de la ruta 3 en las afueras de Bahía Blanca, en medio de una búsqueda por parte de fuerzas de seguridad y de sus familiares.

La nena de 12 años había sufrido grooming: acoso sexual vía Internet, muchas veces creando perfiles falsos, como había hecho Luna para engañar a Micaela en Facebook.

Tras constatarse su acto criminal en el caso, Luna fue juzgado y condenado a prisión perpetua en octubre de 2017. Jueces de la Corte Suprema ratificaron y dejaron firme la condena en el 2023. Fue la primera vez en el país, desde que se tipificó el delito a fines de 2013, que se realizó un juicio de grooming y femicidio.

Fuente: Canal Siete