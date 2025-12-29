Últimos días de la Moratoria 2025 en Coronel Rosales

Se mantienen vigentes hasta el 30 de diciembre los importantes beneficios para contribuyentes que quieran ponerse al día con sus obligaciones municipales a través de la Moratoria 2025.

“En la última sesión, se aprobó en el Honorable Concejo Deliberante la solicitud de prórroga del régimen de regularización que enviamos desde el Municipio, fundada en la necesidad de brindar a los contribuyentes la posibilidad de regularizar sus obligaciones municipales, considerando las particularidades económicas y sociales del período actual”, indicaron desde el Municipio.

El plan de regularización incluye Tasas de Servicios Urbanos, Red Vial, Patentes de autos y motos, Derechos de Cementerio y de Construcción, Monotasa, Prejudiciales y Tasa de Seguridad e Higiene.

Hay 3 bloques y se puede elegir el pago en contado o la financiación en cuotas:

Bloque 1: Deudas hasta 2019. Descuento del 80% de los intereses

Bloque 2: Deudas vencidas desde el 1 de enero de 2.020 hasta el 31 de diciembre de 2.024. Contado hasta 70% de descuento, anticipo del 30% y hasta 5 cuotas, 40% de descuento. Anticipo del 20% y hasta 5 cuotas, 30% de descuento. Anticipo del 20% y hasta 10 cuotas, 20% de descuento.

Bloque 3: Deudas vencidas desde el 1 de enero de 2.025 hasta el 30 de abril de 2.025. Contado hasta 50% de descuento, anticipo del 30% y hasta 5 cuotas, 30% de descuento

Los descuentos son siempre sobre los recargos, multas e intereses.

El trámite de adhesión a la Moratoria 2.025 puede realizarse de manera presencial en las oficinas de Regularización de Deudas del Municipio (Murature 530). También podés hacer tu consulta por WhatsApp al 2934-469426 o por correo electrónico a regularizacion@mcr.gob.ar