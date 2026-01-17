Últimos días de inscripción para Marineros Tropa Voluntaria No Tradicionales – Maestranza

Hasta el viernes 30 de enero se encuentra abierta la inscripción para residentes de Coronel Rosales y Bahía Blanca que deseen incorporarse como Marineros Tropa Voluntaria No Tradicionales – Maestranza en establecimientos navales.

Para iniciar los trámites de inscripción, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: ser argentino nativo, por opción o naturalizado; tener entre 18 y 24 años al momento del ingreso; ser soltero, con o sin hijos y/o personas a cargo; no poseer antecedentes penales; cumplir las aptitudes psicofísicas necesarias para la actividad militar y aprobar las evaluaciones previstas.

Además, deberán presentar un certificado de aptitud médica, contar con estudios primarios completos y adecuarse posteriormente a la obtención del nivel medio, necesario para ascender a Marinero Primero y mantener la permanencia en la Armada.

La documentación deberá contar con membrete oficial, firma y matrícula profesional del médico responsable, y será validada por la División Aptitud del Departamento Sanidad de la Base Naval Puerto Belgrano.

Por consultas o información, los interesados pueden realizarlo de manera presencial o por correo electrónico.

En la primera opción pueden dirigirse a los siguientes lugares:

Oficina de Ingreso Escuela de Oficiales de la Armada. Tel: 02932-486604 / 6616 (BNPB)

Oficina de Ingreso Base Naval Puerto Belgrano. Av. La Estación s/n°. Tel: 02932-487785

Delegación Naval Bahía Blanca -Sarmiento 20-. Tel: 0291-4527567

O escribir a los siguientes correos: ingreso@esoa.edu.ar; ingresobahiablanca@ara.mil.ar; oficinapuntaalta@armada.mil.ar.

El cronograma de evaluaciones comenzará tras el cierre de inscripción. Mientras que el estudio de seguridad, el examen psicotécnico y la evaluación de aptitud médica se desarrollarán el 9 y 13 de febrero.

Por su parte, el período de instrucción está previsto del 18 de febrero al 28 de abril, y se llevará a cabo en el Batallón de Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano.