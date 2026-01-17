Vía Punta Alta / Fuerzas Armadas

Últimos días de inscripción para Marineros Tropa Voluntaria No Tradicionales – Maestranza

Los interesados podrán anotarse hasta el viernes 30 de enero. Es exclusivamente para residentes de Coronel Rosales y Bahía Blanca.

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

17 de enero de 2026,

Últimos días de inscripción para Marineros Tropa Voluntaria No Tradicionales – Maestranza
Postulantes a Tropa voluntaria (Foto: Gaceta Marinera)

Hasta el viernes 30 de enero se encuentra abierta la inscripción para residentes de Coronel Rosales y Bahía Blanca que deseen incorporarse como Marineros Tropa Voluntaria No Tradicionales – Maestranza en establecimientos navales.

Para iniciar los trámites de inscripción, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: ser argentino nativo, por opción o naturalizado; tener entre 18 y 24 años al momento del ingreso; ser soltero, con o sin hijos y/o personas a cargo; no poseer antecedentes penales; cumplir las aptitudes psicofísicas necesarias para la actividad militar y aprobar las evaluaciones previstas.

Además, deberán presentar un certificado de aptitud médica, contar con estudios primarios completos y adecuarse posteriormente a la obtención del nivel medio, necesario para ascender a Marinero Primero y mantener la permanencia en la Armada.

La documentación deberá contar con membrete oficial, firma y matrícula profesional del médico responsable, y será validada por la División Aptitud del Departamento Sanidad de la Base Naval Puerto Belgrano.

Por consultas o información, los interesados pueden realizarlo de manera presencial o por correo electrónico.

En la primera opción pueden dirigirse a los siguientes lugares:

  • Oficina de Ingreso Escuela de Oficiales de la Armada. Tel: 02932-486604 / 6616 (BNPB) 
  • Oficina de Ingreso Base Naval Puerto Belgrano. Av. La Estación s/n°. Tel: 02932-487785 
  • Delegación Naval Bahía Blanca -Sarmiento 20-. Tel: 0291-4527567 

O escribir a los siguientes correos: ingreso@esoa.edu.ar; ingresobahiablanca@ara.mil.ar; oficinapuntaalta@armada.mil.ar.

El cronograma de evaluaciones comenzará tras el cierre de inscripción. Mientras que el estudio de seguridad, el examen psicotécnico y la evaluación de aptitud médica se desarrollarán el 9 y 13 de febrero.

Por su parte, el período de instrucción está previsto del 18 de febrero al 28 de abril, y se llevará a cabo en el Batallón de Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano.

Temas Relacionados

MÁS DE Fuerzas Armadas
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS