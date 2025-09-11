Tras el veto de Milei, las universidades bahienses se suman al paro

Las universidades públicas de Bahía Blanca realizarán, junto a las casas de altos estudios de todo el país, un paro por 24 horas el viernes 12.

La medida fue adoptada una vez conocido el veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario.

La confirmación la hizo ADUNS. Incluirá a personal docente y no docente.

Según se indicó desde la Federación de Universidades Nacionales, junto al Frente Sindical Universitario, estudiantes y la comunidad académica, se llevará a cabo una tercera Marcha Federal Universitaria el mismo día en el que el Congreso trate el rechazo al veto presidencial.