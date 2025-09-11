Vía Punta Alta / Paro

Tras el veto de Milei, las universidades bahienses se suman al paro

Será el viernes 12. Se extenderá por 24 horas.

Nicolás Pereyra
11 de septiembre de 2025,

Habrá paro universitario tras el veto de Milei. (Foto: La Nueva).

Las universidades públicas de Bahía Blanca realizarán, junto a las casas de altos estudios de todo el país, un paro por 24 horas el viernes 12.

La medida fue adoptada una vez conocido el veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario.

La confirmación la hizo ADUNS. Incluirá a personal docente y no docente.

Según se indicó desde la Federación de Universidades Nacionales, junto al Frente Sindical Universitario, estudiantes y la comunidad académica, se llevará a cabo una tercera Marcha Federal Universitaria el mismo día en el que el Congreso trate el rechazo al veto presidencial.

