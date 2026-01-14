Tras el alivio, el miércoles será un día agobiante

Tras un comienzo de semana con alivio térmico, el miércoles regresa el calor agobiante a Coronel Rosales

Según publica MeteoPunta, la máxima se establecerá cerca de los 40°, tal como sucediera el pasado domingo. El estimado es entre 38 y 39° para la tarde de hoy.

El cielo permanecerá despejado y los vientos oscilarán entre los 22 y 40 kilómetros.

No habrá un alivio marcado; en horas de la noche la temperatura rondará los 30°.

En tanto, rige un alerta amarilla por posibles tormentas para las últimas horas del miércoles y primeras del jueves.