Vía Punta Alta

Tras el alivio, el miércoles será un día agobiante

Según pronostica MeteoPunta, la máxima rondará los 40°. Rige alerta amarilla por posibles tormentas para el final del día y madrugada del jueves.

Nicolás Pereyra
14 de enero de 2026,

Vuelven las altas temperaturas a Coronel Rosales.

Tras un comienzo de semana con alivio térmico, el miércoles regresa el calor agobiante a Coronel Rosales

Según publica MeteoPunta, la máxima se establecerá cerca de los 40°, tal como sucediera el pasado domingo. El estimado es entre 38 y 39° para la tarde de hoy.

El cielo permanecerá despejado y los vientos oscilarán entre los 22 y 40 kilómetros.

No habrá un alivio marcado; en horas de la noche la temperatura rondará los 30°.

En tanto, rige un alerta amarilla por posibles tormentas para las últimas horas del miércoles y primeras del jueves.

