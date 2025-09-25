Transporte público: preocupación por la crítica situación del sector

“Los chóferes de las compañías de transporte público de pasajeros, deseamos expresar nuestra gran preocupación ante la grave situación que atraviesa el sector y nuestra actividad, una problemática que se ha venido gestando durante varios años y se ha ido agravando en los últimos meses”, expresaron los conductores de las empresas de transporte urbano a través de un comunicado.

Entre las causas enumeraron la quita de subsidios, falta de inversión por parte de las empresas, mal estado de unidades y calles de la ciudad, que derivaron en falencias en el servicio, con la consecuente disminución del caudal de pasajeros.

“Desde nuestro lugar, continuamos realizando con responsabilidad el mayor esfuerzo para garantizar los servicios, aun dejando de lado derechos básicos”, agregaron.

Ante esta situación los trabajadores manifestaron su preocupación por la continuidad laboral y la incertidumbre ante el pago completo de los salarios.

“Instamos a buscar soluciones que permitan sostener un servicio seguro y digno para la comunidad y para quienes lo brindamos”, finaliza el comunicado que firman los delegados Lucas Villoldo y Juan Carlos Íbalo".

El próximo lunes se reunirán los empresarios, delegados y la UTA con el intendente municipal.