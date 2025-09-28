Torneo de fútbol mixto juvenil en Punta Alta

El próximo viernes 3 de octubre, de 14 a 18 horas se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal de Punta Alta (Río Dulce 50) el Torneo Relámpago de Fútbol Mixto Juvenil.

La actividad denominada “Fútbol por los Derechos” es una propuesta destinada a instituciones y espacios comunitarios de la ciudad.

La inscripción es gratuita y ya se encuentra abierta en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ9y-iH_EPK7OM6sOs2iuazllCOw-MSlvy7TD H620r69pqSQ/viewform?usp=header

También se pueden realizar consultas al teléfono 2932 495773.

“El objetivo es generar un espacio de integración, recreación y promoción de derechos a través del deporte”, indicaron desde el Centro Juvenil, de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y la Dirección de Deportes.

Durante la jornada se disputarán partidos en formato relámpago y se entregarán premios a los tres primeros equipos, consistentes en kits deportivos con pelotas, arcos móviles, redes, pecheras y otros materiales para continuar entrenando.