Temperaturas extremas en Punta Alta: a cuánto llegará la máxima

Este martes 9 diciembre será otro día muy cálido, con buen tiempo pero con una posibilidad de tormenta aislada de verano en la tarde.

Redacción Vía Punta Alta

9 de diciembre de 2025,

La ola de calor continúa latente en Coronel Rosales y la región. Este lunes la máxima superó los 36 grados, haciendo que varios barrios no tengan agua potable en sus viviendas.

MeteoPunta, desde su página indicó que, este martes 9 diciembre será otro día muy cálido, con buen tiempo pero con una posibilidad de tormenta aislada de verano en la tarde. La máxima llegaría a los 34 grados. Además, agregó que el miércoles 10 será otro día cálido de 33 grados, de buen tiempo pero rotando al sudeste en la tarde/noche con un tranqui descenso térmico.

