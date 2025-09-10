Vía Punta Alta / Niños

Taller de Cocina para niños en Punta Alta

Comenzará este sábado 13 de septiembre de 10 a 12 hs. Será para niños y niñas de 5 a 12 años. Inscripción previa y gratuita en calle De la Madre 1080 (CAPS de Atepam – Luiggi).

Taller de Cocina para niños en Punta Alta
Este sábado 13 de septiembre de 10 a 12 hs. comenzará un nuevo Taller de Cocina para niños en Punta Alta.

Será para niños y niñas de 5 a 12 años. Inscripción previa y gratuita en calle De la Madre 1080 (CAPS de Atepam – Luiggi).

“Pensado por el personal del centro de salud para acercarse a las infancias del barrio, trabajando juntos hábitos saludables, higiene y alimentación”, indicaron desde el Municipio.

INSCRIPCIONES

  • Llevar la libreta sanitaria, para chequear vacunas y controles anuales.
  • Bowl / Tapper, cuchara o batidor

Fechas de actividades

  • Sábado 13/09: 10hs a 12hs
  • Sábado 20/09: 10hs a 12hs
  • Sábado 27/09: 10hs a 12hs

