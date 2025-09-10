Este sábado 13 de septiembre de 10 a 12 hs. comenzará un nuevo Taller de Cocina para niños en Punta Alta.
Será para niños y niñas de 5 a 12 años. Inscripción previa y gratuita en calle De la Madre 1080 (CAPS de Atepam – Luiggi).
“Pensado por el personal del centro de salud para acercarse a las infancias del barrio, trabajando juntos hábitos saludables, higiene y alimentación”, indicaron desde el Municipio.
INSCRIPCIONES
- Llevar la libreta sanitaria, para chequear vacunas y controles anuales.
- Bowl / Tapper, cuchara o batidor
Fechas de actividades
- Sábado 13/09: 10hs a 12hs
- Sábado 20/09: 10hs a 12hs
- Sábado 27/09: 10hs a 12hs
