Sporting jugará el Torneo Regional Amateur 2025/26

La situación se da porque el Consejo Federal le renovó la licencia para afrontar esta competencia.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

23 de septiembre de 2025,

Sporting jugará el Torneo Regional Amateur 2025/26
Sporting jugará el Torneo Regional Amateur 2025/26.

El Consejo Federal de AFA renovó la licencia para que Sporting pueda jugar competencias nacionales.

Por este motivo el rojinegro será uno de los representantes de la Liga del Sur en el Torneo Regional Amateur 2025/2026.

Este certamen otorga cuatro plazas para el Torneo Federal A, tercer escalón del fútbol argentino y comenzaría el 19 de octubre.

El equipo puntaltense participó de la pasada edición donde quedó eliminado por Costa Brava de La Pampa, equipo que finalmente logró uno de los ascensos.

Hasta el momento son más de 150 equipos de todo el país los que confirmaron su participación en el campeonato.

