El 2021 trae elecciones y en Coronel Rosales un nuevo espacio político. La agrupación Somos Rosales que tiene el respaldo del Frente Renovador y busca ubicarse en el escenario local para las legislativas del año próximo.

Somos Rosales tiene como referente provincial al diputado Pablo Garate, y desde su cuenta de Twitter se presenta “Desde nuestro espacio político queremos que sepas que venimos a escucharte”.

En el ámbito local la “mesa chica” la conforman Alejandro Aparicio, Gabriel Arce, Mariana Mesa y Enrique “Kike” Moreno quien es el que más experiencia tiene en la gestión pública ya que fue concejal por el Frente Para la Victoria (2005-2009) y Director de Deportes de 1996 a 2003.

Armar el espacio en tiempos de pandemia no resultó sencillo al estar la presencialidad limitada, sin embargo utilizando las herramientas tecnológicas disponibles fueron dando forma a Somos Rosales.

Desde el espacio expresaron su preocupación por la actual conformación del Concejo Deliberante “con abrumadora mayoría oficialista”, lo que hace que los “temas no se debatan y se haga solo lo que dice el Ejecutivo”, señaló uno de los integrantes de la mesa chica.

Somos Rosales se reunió con vecinos del barrio Luz y Fuerza III

En cuanto a las primeras acciones de Somos Rosales ya mantuvieron reuniones los vecinos del emprendimiento de casas de Luz y Fuerza III. En la misma Pablo Garate acercó datos del Instituto de la Vivienda donde el expediente está detenido desde agosto de 2015. Afirman que podría haber novedades.

Durante el fin de semana largo, algunos integrantes del espacio recorrieron Pehuen Co y entre otras inquietudes señalaron: “Se cuenta con 2 ambulancias para aproximadamente 20.000 turistas, pero no tenemos médicos, esto es una sala de primeros auxilios, no un hospital. No contamos ni con baños públicos abiertos”.