Solicitan un nuevo mamógrafo para el Hospital Municipal Eva Perón

La presidente de LALCEC local Noemí “Mimí” Clement pidió al intendente Rodrigo Aristimuño iniciar las gestiones. Es debido a que el equipamiento tiene 15 años de antigüedad.

Nicolás Pereyra

3 de octubre de 2025,

Detección precoz.

Con turnos agotados se desarrolla la 15° edición de la “Campaña de Lucha contra el Cáncer de Mama”, en las instalaciones del Centro de Estudios Mamográficos del Hospital Municipal Eva Perón.

En este contexto la presidente de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) Punta Alta, Noemí “Mimí” Clement, expresó la necesidad de disponer de nuevo mamógrafo.

La dirigente lo solicitó porque el actual ya tiene 15 años de antigüedad; “está algo viejito”, definió.

“Habría que pensar en iniciar gestiones”, solicitó al intendente Rodrigo Aristimuño.

Clement valoró la ayuda política recibida para hacer la campaña posible y destacó que hubo “toma de conciencia”.

En poco más de 3 horas se otorgaron 130 turnos. “Lo bueno es que la campaña es un éxito, lo malo es que no quedan mas turnos disponibles”, enfatizó.

