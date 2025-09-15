La Asociación de Bomberos Voluntarios de Punta Alta llevará a cabo una carrera de 5K y 10K, que se realizará el próximo 30 de noviembre, como parte de los festejos por sus 100 años de servicio.

Bajo el lema “Siempre corremos por ustedes. Ahora deseamos que corran para nosotros”, la institución busca que este evento deportivo trascienda lo físico, convirtiéndose en un homenaje colectivo a su historia, entrega y compromiso con la ciudad.

“La iniciativa no está dirigida únicamente a corredores habituales, sino a todas aquellas personas que quieran sumarse a este desafío simbólico , como una manera de acompañar y agradecer a quienes han estado siempre presentes en cada emergencia, brindando su ayuda de manera voluntaria", indicaron.

Además, como reconocimiento especial, los primeros 100 inscriptos recibirán una remera conmemorativa exclusiva, diseñada especialmente para esta ocasión.

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan a través del sitio oficial de Bahía Corre:https://www.inscripciones.bahiacorre.com.ar/V5/