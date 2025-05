En declaraciones ante las cámaras de El Nueve, el puntaltense Claudio Ramírez habló tras la agresión que sufriera el fin de semana en un partido de la Liga Amateur de Basquetbol de Bahía Blanca.

Durante el juego Matías Madami, rival circunstancial de Ramírez, golpeó desde atrás al jugador de nuestra ciudad y posteriormente le dio una patada en el piso.

“La puedo contar, pero podría haber sido más grave. Tengo la marca del golpe en el cuello; si me pega más arriba, me mata. No entiendo como hay gente que le pega patadas en la cabeza a una persona”, contó Claudio al medio bahiense.

Como consecuencia de la agresión y pese a que lo estudios no mostraron nada, Ramírez deberá estar 40 días con reposo y rehabilitación.

“Estoy muy dolorido, con una inflamación en la cervical y me está costando dormir“, explicó.

El puntaltense presentó la denuncia y actualmente la causa se encuentra en la UFIJ Nº 7, a cargo de la fiscal Marina Lara.

El agresor, como primera medida, fue expulsado de por vida de la liga.