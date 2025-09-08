Septiembre: el mes de Darwin en Punta Alta

Charles Darwin llegó a Punta Alta el 22 de septiembre de 1832, por este motivo y como cada año, el Archivo Histórico Municipal recuerda el hecho que marcó tanto a nuestra ciudad como a la ciencia mundial.

En este contexto las escuelas del distrito trabajarán con materiales didácticos elaborados por El Archivo, complementados con visitas al Museo de Ciencias Naturales.

Además se compartirán publicaciones y producciones vinculadas a la estadía de Darwin en tierras puntaltenses.

“Septiembre se vive como el Mes de Darwin en Punta Alta, un espacio de aprendizaje, reflexión y orgullo por el lugar que nuestra ciudad ocupa en la historia universal”, indicaron desde el archivo histórico.

El contenido se puede retirar sin costo de forma libre y gratuita, en Mitre 101, de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas.

Materiales escolares

Está disponible en formato papel el diario Noticias de la Historia – Edición especial Charles Darwin en Punta Alta. Un material pensado especialmente para trabajar en el aula:

Relata en detalle la visita del naturalista británico a nuestra región.

Explica de manera sencilla por qué vino, qué halló y cuál fue la importancia de sus descubrimientos para la historia de las Ciencias Naturales.

Incluye ilustraciones y un lenguaje accesible para estudiantes de todos los niveles.

Historieta del Archivo

A todo color y en formato PDF, lista para leer y descargar de manera libre y gratuita desde tu casa.

Es amena para chicos y grandes; está disponible para docentes.