Segundo torneo de Maxi Básquet Femenino en el club Pellegrini

Llevará a modo de homenaje el nombre de “Silvia García”. Se disputará desde hoy y hasta el domingo. Además del local participarán Ateneo de nuestra ciudad, Estudiantes de Bahía y Caza y Pesca Huracán de Tres Arroyos.

Nicolás Pereyra

15 de agosto de 2025,

Segundo torneo de Maxi Básquet Femenino en el club Pellegrini
Se realizará el segundo torneo de Maxi Básquet Femenino en el Club Pellegrini.

Desde hoy a las 10:30 hasta el domingo el club Carlos Pellegrini organiza el Segundo Torneo de Maxi Básquet Femenino.

En esta ocasión y a modo de homenaje se denominará “Silvia García”. “Que sin dudas desde donde esté, nos estará alentando con una sonrisa”, publicaron

Además de “Las Panchas” azulgranas, participarán Ateneo de nuestra ciudad, Estudiantes de Bahía Blanca y Caza y Pesca Huracán de Tres Arroyos.

El horario de los partidos es el siguiente:

Viernes

10.30hs: Pellegrini – Ateneo

12.30hs: Estudiantes – Caza y Pesca Huracán

15.30hs: Pellegrini – Estudiantes

18hs: Ateneo – Caza y Pesca Huracán

Sábado

14hs: Pellegrini – Caza y Pesca Huracán

16hs: Estudiantes – Ateneo

Domingo

10.30hss: Definición del 3° puesto

12.30hs: Final

