Segundo torneo de Maxi Básquet Femenino en el club Pellegrini

Desde hoy a las 10:30 hasta el domingo el club Carlos Pellegrini organiza el Segundo Torneo de Maxi Básquet Femenino.

En esta ocasión y a modo de homenaje se denominará “Silvia García”. “Que sin dudas desde donde esté, nos estará alentando con una sonrisa”, publicaron

Además de “Las Panchas” azulgranas, participarán Ateneo de nuestra ciudad, Estudiantes de Bahía Blanca y Caza y Pesca Huracán de Tres Arroyos.

El horario de los partidos es el siguiente:

Viernes

10.30hs: Pellegrini – Ateneo

12.30hs: Estudiantes – Caza y Pesca Huracán

15.30hs: Pellegrini – Estudiantes

18hs: Ateneo – Caza y Pesca Huracán

Sábado

14hs: Pellegrini – Caza y Pesca Huracán

16hs: Estudiantes – Ateneo

Domingo

10.30hss: Definición del 3° puesto

12.30hs: Final