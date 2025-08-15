Segundo torneo de Maxi Básquet Femenino en el club Pellegrini

Desde hoy a las 10:30 hasta el domingo el club Carlos Pellegrini organiza el Segundo Torneo de Maxi Básquet Femenino.
En esta ocasión y a modo de homenaje se denominará “Silvia García”. “Que sin dudas desde donde esté, nos estará alentando con una sonrisa”, publicaron
Además de “Las Panchas” azulgranas, participarán Ateneo de nuestra ciudad, Estudiantes de Bahía Blanca y Caza y Pesca Huracán de Tres Arroyos.
El horario de los partidos es el siguiente:
Viernes
10.30hs: Pellegrini – Ateneo
12.30hs: Estudiantes – Caza y Pesca Huracán
15.30hs: Pellegrini – Estudiantes
18hs: Ateneo – Caza y Pesca Huracán
Sábado
14hs: Pellegrini – Caza y Pesca Huracán
16hs: Estudiantes – Ateneo
Domingo
10.30hss: Definición del 3° puesto
12.30hs: Final