Según el CREEBBA la inflación de julio fue del 1,6%

El Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina, (CREEBBA), dio a conocer el índice inflación del mes de julio.

El mismo fue del 1,6%, “lo que marca una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales respecto del mes anterior“, indicaron.

Este registro puede tener un impacto directo en el aumento de las tasas municipales, tal lo dispuesto en la ordenanza vigente.

La inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 16,5 %, mientras que la variación interanual se ubicó en 35,3 %, siempre de acuerdo a los datos que brinda el mismo organismo.

El período de vacaciones trajo aparejado un aumento en el rubro esparcimiento, el mayor durante el mes pasado.

Por su parte, Alimentos y bebidas, el rubro con mayor peso en la canasta, subió un 1,9%, es decir por encima de la media.