Secuestran más de un kilo de cocaína en un allanamiento

Tras un allanamiento que se realizó en calle 12 de Octubre al 700, se secuestró más de un kilo de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y diversos elementos de interés para la causa.

A raíz del procedimiento que contó con la intervención de personal de la Fiscalía y de la Delegación de Drogas Ilícitas, quedó detenido Daniel Ezequiel Podjelski, acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización,

Lo incautado de acuerdo al informe policial fue: 1.258,4 gramos de cocaína, además de 59 gramos de marihuana. También se secuestraron más de 300 mil pesos en efectivo, un DVR, una CPU y un total de 11 teléfonos celulares.

El allanamiento se llevó adelante como consecuencia de una investigación por una causa del años pasado, a esto se sumaron dos denuncias anónimas presentadas ante el Ministerio de Seguridad.

El allanamiento fue autorizado por la jueza interina del Juzgado de Garantías Nº 2, Marisa Promé. Durante el operativo, el perímetro del domicilio fue custodiado por personal de la Brigada de Explosivos de la Policía de Establecimientos Navales.

El acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar el alcance de la maniobra investigada y el destino de los elementos secuestrados.

Fuente: La Brújula.