Se realizó la ceremonia de egreso del Curso de Integración Militar

En el patio cubierto de la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA), se llevó a cabo la ceremonia de egreso del Curso de Integración Militar (CUIM).

El acto fue presidido por el Director de la ESSA, Capitán de Navío Eduardo Javier Mateo quien, al momento de su alocución dijo: ““Hoy llevan consigo las capacidades fundamentales para servir a la Patria en el mar. Estas serán las herramientas para enfrentar el futuro”.

“No dejen nunca de capacitarse y de ofrecer lo mejor de sí en cada tarea que se les asigne. Ese compromiso engrandece a nuestra Armada y honra a la Nación”, agregó.

La Cabo Segundo Macarena Romero, fue distinguida por haber obtenido el mejor promedio de egreso.

Fuente: Gaceta Marinera