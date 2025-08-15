Se realiza la Fiesta de la Pachamama en Punta Alta

Este sábado 16 de agosto, a las 12 horas, se llevará a cabo en Estación Solier la ceremonia tradicional de la Pachamama, una jornada de encuentro cultural y espiritual en honor a la Madre Tierra.

La actividad contará con la participación de comunidades originarias, y vecinos que cada año se acercan a compartir esta celebración ancestral.

Durante el encuentro, se realizará el ritual de ofrendas y agradecimientos a la Tierra, en un espacio de respeto, reflexión y conexión con nuestras raíces.

Esta ceremonia que promueve el cuidado del ambiente, la memoria cultural y el reconocimiento a la diversidad de nuestras identidades.