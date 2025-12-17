“Se nos fue una Compañera”: la Agrupación K9 despidió a Laika, una de las perras de rescate

La Agrupación K9 realizó un emotivo homenaje a Laika, una de las perras que la integraba y que murió en las últimas horas. “Se nos fue una compañera”, publicaron en redes sociales.

“Todo el equipo amanece con una tristeza agobiante”, agregaron.

“Rastreadora como pocas. Laika fue clave en tantos operativos que la memoria comienza a fallar. Pero para dar algunos ejemplos, gracias a ella pudimos dar la ubicación de varios menores que se buscaban en Bahía Blanca, fue puntual para esclarecer la desaparición de un hombre que llevaba varios días perdido en Claromecó, participó en la desaparición de un menor en Tres Arroyos, viajo a la Pampa en el caso Cayuqueo, ayudó a la búsqueda y detección de un prófugo en Ascasubi”, describieron.

Sin embargo destacaron como principal cualidad “hacer felices a sus guías cada día”.

“Preferimos recordar su talento más importante: las sonrisas de Euge y de Vale cada vez que venían de hacer una búsqueda”, finalizaron.