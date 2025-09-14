Salchijuntada en Punta Alta

Cada vez más vecinos puntaltenses se convocan con sus perros salchichas en el parque San Martín. Este nuevo encuentro será este domingo 14 de septiembre a las 15 hs.

“Una salchijuntada es reunirnos con nuestro salchicha, el equipo de mate, el agüita para ellos y conocernos para compartir experiencias”, Julio Ferrara.

Recomiendan llevar reposeras y el punto de reunión será en el sector del playón sobre Pueyrredón.

“Llevar mate, agua para los salchis y bolsita para sus necesidades. Además, habrá sorteos”, agregó.