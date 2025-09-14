Vía Punta Alta / Perros

Salchijuntada en Punta Alta

Será este domingo 14 de septiembre a las 15 hs en el playón del parque San Martín. Habrá sorteos.

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

14 de septiembre de 2025,

Salchijuntada en Punta Alta
Cada vez más vecinos puntaltenses se convocan con sus perros salchichas en el parque San Martín. Este nuevo encuentro será este domingo 14 de septiembre a las 15 hs.

“Una salchijuntada es reunirnos con nuestro salchicha, el equipo de mate, el agüita para ellos y conocernos para compartir experiencias”, Julio Ferrara.

Recomiendan llevar reposeras y el punto de reunión será en el sector del playón sobre Pueyrredón.

“Llevar mate, agua para los salchis y bolsita para sus necesidades. Además, habrá sorteos”, agregó.

