Renuncias en el gabinete municipal

En la semana se conocieron renuncias en el equipo de gobierno del intendente Rodrigo Aristimuño. Dejaron su cargo el secretario de Desarrollo Económico, Miguel Sánchez y el director de Ambiente, Javier Gómez Mirada.

En el caso de Sánchez había regresado a la función pública en Coronel Rosales tras más de 2 décadas, ya que había sido parte del gobierno de Jorge Osvaldo Izarra.

La Secretaría a su cargo había sido creada por la actual gestión y, por el momento, será eliminada; tal como sucediera con la de Cultura y Deportes que estuvo a cargo de Miriam Riat, actual secretaria de Obras.

Anteriormente y post elecciones, Aristimuño le había solicitado la renuncia a Milagros Medina, quien estaba a cargo de Obras.