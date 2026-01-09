Vía Punta Alta

Recomendaciones ante los días de altas temperaturas

El registro térmico irá en aumento y para el domingo se aguarda un pico de 40°. Qué indicaron desde el Municipio.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

9 de enero de 2026,

Recomendaciones ante los días de altas temperaturas
Ola de calor

A través de un parte de prensa, desde el Municipio, comunicaron una serie de recomendaciones ante el pronóstico de altas temperaturas previstas para el fin de semana.

Luego de algunos días de alivio, el registro térmico fue en aumento. Desde hoy y hasta el domingo está previsto que esta tendencia se acentúe.

Para ese día se aguarda una temperatura cercana a los 40°, con mínimas de alrededor de 20°.

Desde la comuna se recomienda:

- Aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed.

- No exponerse al sol en exceso, ni en horas de la tarde.

- Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

- Evitar comidas muy abundantes.

- Ingerir verduras y frutas.

- Reducir la actividad física.

- Extremar precauciones para evitar incendios.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS