Recomendaciones ante los días de altas temperaturas

A través de un parte de prensa, desde el Municipio, comunicaron una serie de recomendaciones ante el pronóstico de altas temperaturas previstas para el fin de semana.

Luego de algunos días de alivio, el registro térmico fue en aumento. Desde hoy y hasta el domingo está previsto que esta tendencia se acentúe.

Para ese día se aguarda una temperatura cercana a los 40°, con mínimas de alrededor de 20°.

Desde la comuna se recomienda:

- Aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed.

- No exponerse al sol en exceso, ni en horas de la tarde.

- Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

- Evitar comidas muy abundantes.

- Ingerir verduras y frutas.

- Reducir la actividad física.

- Extremar precauciones para evitar incendios.