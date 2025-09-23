Realizan un taller sobre formalización de emprendimientos

Mañana, miércoles 24 de septiembre, a partir de las 14 horas se realizará un taller sobre formalización de emprendimientos. Será en la sede de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), ubicada en Urquiza 11, 4° Piso, de Punta Alta.

La actividad está dirigida a trabajadores autogestionados, emprendimientos individuales o asociativos, monotributistas sociales o comunes, y asociaciones vinculadas a la Economía Social.

El objetivo de la capacitación es brindar herramientas para que los emprendedores puedan formalizar su actividad en el marco de la Ley ALAS, acceder a beneficios de la Seguridad Social y mejorar sus oportunidades de comercialización.

Este encuentro es organizado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la Escuela de Gobierno y el Municipio de Coronel Rosales, a través de la Delegación local de la UPSO.