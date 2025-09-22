Realizan por primera vez el PSP de Marineros en la Base Aeronaval Comandante Espora

El pasado lunes, en la Base Aeronaval Comandante Espora (BACE), comenzó el Período Selectivo Preliminar (PSP) en el que 51 jóvenes recibirán instrucción militar para ser parte de la Tropa Voluntaria de la Armada Argentina.

El PSP tendrá una duración de 10 semanas y, al finalizar, los egresados prestarán servicio en los diferentes destinos y departamentos de la Fuerza Aeronaval N°2 y el Arsenal Aeronaval Comandante Espora.

Durante este período formativo militar, los Aspirantes tendrán clases de instrucción teórica general, comunicaciones y educación física, entre otras. Las primeras dos semanas serán de orden cerrado, con alojamiento en el destino.

Al llegar, los Aspirantes fueron acompañados por personal de la Policía de Establecimientos Navales y miembros de la Agrupación Perros de Guerra del Batallón de Seguridad Puerto Belgrano, para luego ser recibidos por el Jefe de la BACE, Capitán de Navío Jorge Eduardo Nieto, acompañado del Jefe de Curso, Capitán de Corbeta Gustavo Julián Cejas Berry.

Fuente: Gaceta Marinera