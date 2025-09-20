Qué dijo la financiera ante el reclamo de ahorristas e inversores

En la mañana del viernes ahorristas e inversores de la financiera FISUR se hicieron presentes en la sede de la entidad, en reclamo ante versiones de un supuesto faltante de dinero.

A través de un comunicado explicaron la situación a los afectados, tratando de llevar tranquilidad.

“Con total sinceridad en este momento la empresa enfrenta una dificultad que nos impide cumplir de manera inmediata con las devoluciones“, explicaron.

Agregaron que la situación requiere trámites administrativos “que ya están en marcha”.

“Son plazos administrativos y judiciales que no dependen de nosotros”, indicaron.

Hicieron hincapié en los “más de 40 años de trayectoria, “durante los cuales hemos atravesado distintas crisis y siempre hemos honrado nuestros compromisos. Ese mismo espíritu es el que hoy nos guía: la intención firme de devolver el dinero a cada inversor”.

“Entendemos la preocupación y el malestar que esta noticia genera, y les pedimos paciencia y comprensión en este momento excepcional. El único camino posible es esperar el avance del proceso para garantizar que cada uno reciba lo que le corresponde”, finalizaron.