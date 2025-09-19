Inversores y ahorristas se presentaron en una financiera

La mañana puntaltense no tuvo su tranquilidad habitual. Ahorristas e inversores se hicieron presentes en la financiera FISUR, ubicada en Humberto al 300.

De acuerdo a lo publicado por Espacio Rosales, decenas de personas se hicieron presentes en el lugar alertados ante un supuesto faltante de dinero.

Algunos pudieron ingresar al local comercial, mientras que otros permanecieron afuera. Ante esta situación debió solicitarse presencia policial, para evitar inconvenientes.

Las personas afectadas pedían retirar su dinero, situación que la entidad financiera no puede afrontar en lo inmediato.