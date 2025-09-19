Vía Punta Alta

Inversores y ahorristas se presentaron en una financiera

Decenas de personas pidieron explicaciones en la entidad ubicada en Humberto al 300.

19 de septiembre de 2025,

Ahorristas e Inversores se manifestaron ante la sede de FISUR. (Foto: Espacio Rosales).

La mañana puntaltense no tuvo su tranquilidad habitual. Ahorristas e inversores se hicieron presentes en la financiera FISUR, ubicada en Humberto al 300.

De acuerdo a lo publicado por Espacio Rosales, decenas de personas se hicieron presentes en el lugar alertados ante un supuesto faltante de dinero.

Algunos pudieron ingresar al local comercial, mientras que otros permanecieron afuera. Ante esta situación debió solicitarse presencia policial, para evitar inconvenientes.

Las personas afectadas pedían retirar su dinero, situación que la entidad financiera no puede afrontar en lo inmediato.

