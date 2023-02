Bea Ramírez tiene 45 años, tres hijos, es auxiliar de la educación y también cuida adultos mayores. IOMA le cubre la operación del desprendimiento de retina este 9 de marzo, pero le faltan 160 mil pesos para el kit de materiales.

Podes colaborar a la cuenta de Mercado Pago: 0000003100093943173300 Titular: Elba Beatriz Ramirez. ALIAS: ramirezbeatriz CUIT: 27258396958

“Soy auxiliar de la educación, trabajo en la cocina de la escuela 24 de Puerto Rosales ahora. Hace dos años que estoy con un cambio de funciones porque tuve una caída y me fracturé muy feo la muñeca. Tuve dos cirugías, la última fue en febrero del 2022, también mis compañeras de la escuela me ayudaron para poder operarme”, le contó a Vía.

Puntaltense necesita operarse de la vista con urgencia para no quedar ciega Foto: Redacción Vía Punta Alta

Continuó, “soy mamá soltera de tres chicos. También trabajo de acompañante terapéutica dedicada a la atención de adultos mayores. Hace algunos días supe que tengo una hernia en la cintura que también va a cirugía la que no se cuando va a ser. Llevo adelante mi hogar sola. Mi problema de vista es un desprendimiento de retina que va evolucionando, es por esa razón que la especialista que me atiende en la clínica del ojo del sud en Bahía Blanca me opera de urgencia, me explico que es una lesión severa”.

“Me pongo muy triste porque yo siempre me tropiezo o me caigo y un hueso sana, una lastimadura se cura ,pero la vista es otra cosa. Se me caen las lágrimas y tengo vergüenza de pedir ayuda, ojalá estuviera en condiciones de costear esto y lo que se viene , pero no puedo”, finalizó.